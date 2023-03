Erasmusega lennuhirmu trotsima ehk külas on Tartu Kunstikool

Lisaks erinevatele õpirändeprojektidele on koolil kogemusi ka õpilasvahetuste, praktikate ja erinevate näitusetegevustega. Praegugi on kunstikooli seintel üleval näitus USA Georgia osariigi kooliga koostöös tehtud graafikavahetuse projektist. Kuigi see projekt ei ole tehtud Erasmuse toetusega, vaid on puhtalt entusiasmipõhine, toovad külalised välja, et seegi on saanud alguse tänu varasemale Erasmuse kogemusele ja julgusele.