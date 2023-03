FOTO | Astronoomid leidsid tõeliselt ebatavalise galaktika - milles seisneb selle eripära?

Ülesvõttel on näha galaktikat NGC 5486 teiste hämarate kaugete galaktikate taustal. Sellel on näha õhuke ketas, mis on täis roosasid tähtedest moodustunud triipe. Selle galaktika eripära seisneb selles, et sellel on hägusad spiraalsed „varrukad“.