Täielikult uuenenud Lexus RX maastur jõudis Eestisse - fotod

Mudeli valikusse kuuluvad kolm elektrifitseeritud jõuallikat. RX 450h+ on esimene RX, kus kasutatakse Lexuse pistikhübriidtehnoloogiat. Suuremat jõudlust otsivatele klientidele on valikus turbohübriid RX 500h, mis on varustatud DIRECT4 veojõu juhtimisega. RX 350h on aga nn iselaadiv hübriid.