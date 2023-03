„Ma lahkun õige pea, seega siin mul enam mingeid huvisid ei ole ning saan öelda otse ja ausalt: Eestis on interneti hind üle mõistuse kõrge. See on regiooni halvim teenus, kuid kõrgeimate hindadega. Ma ei suuda seda uskuda. Koduse ja äriinterneti hinnad on hullumeelsed, naeruväärsed. See teeb majandusele kahju. Kui ettevõtted maksavad kaheksa kuni kümme korda rohkem kui Leedus, siis see on hullumeelne. Maksate rohkem, kui makstakse arenenud riikides, nagu USA ja Kanada. Seal on konkurents palju suurem,“ – nii kõlas tema tsitaat.