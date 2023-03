VIDEO | Elon Musk näitas kuidas ta oma humanoidroboteid „paljundab“

Tesla tegevjuht Elon Musk avaldas uue video, milles on näha firma poolt arendatavaid Optimuse humanoidroboteid. Kui veel kuus kuud tagasi ei suutnud need isegi iseseisvalt liikuda, siis nüüd on nad õppinud mitte ainult kõndima ja esemeid tassima, vaid ka tegema lihtsaid toiminguid, muuhulgas panevad nad kokku endasarnaseid roboteid. Ja seda kõike ilma inimese sekkumiseta.

Musk kinnitab, et Optimuse robotitel on kõige arenenum tehisintellekt, mida kasutatakse ka Tesla autodes. Neil on ka võime õppida uusi oskuseid.

Muide, masinate mässu nende puhul peljata ei maksa: Optimused liiguvad kiirusega kuni 8 km/h ja nende pikali lükkamine ei eelda suurt jõudu.

Elon Musk väidab, et vaatamata jätkuvatele hirmudele tehisintellektiga robotite ees, peab ühiskond varem või hiljem humanoidrobotid oma kogukonda integreerima ja nendega harjuma. Tulevikus on maailmas sama palju roboteid kui inimesi, usub ta.

Mis puudutab robotite ja inimeste kooseksisteerimise turvalisust, siis Muski sõnul plaanib ta kontrolli Tesla robotite üle detsentraliseerida, et takistada masinate ülestõusu ja „Terminaatori“ stsenaariumi kordumist. Ta märkis, et robotite detsentraliseeritud juhtimine on üliolulise tähtsusega.