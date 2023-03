KUULA | Roheekspert murrab elektrisõidukitega seotud müüte

Peamine rõhk on Malle sõnul siiski proovisõitudel, et igaüks saaks ise otsustada, milline mudel on just talle mugavam ja sobivam. Kindlasti on välja tulemas näiteks Volkswageni erinevad elektrilised mudelid, samuti uusi põnevaid brände, nagu taskukohasem Seres. Alexela ja teised esitlevad erinevaid laadimisvõimalusi ja elektri tootmist kodus koos salvestamisvõimalustega. Arutleti ka KIK elektriauto ostutoetuse üle. Selgus, et auto tuleb enne välja osta ja seejärel saab 4000 eurot tagasi. Teadlane ja roheekspert Mario vastas küsimustele ning aitas murda müüte, mis visalt elektrisõidukite teemadel ringlevad – näiteks akude eluaja, elektriauto sõiduulatuse ja paljude muude teemade kohta. Samuti jagas Mario oma rohkem kui kümneaastast kogemust elektriautodega sõitmisel. Kuula lähemalt juba saatest!