INTRERVJUU | Andres Metspalu: Eesti inimesed võiksid elada tervena kümme aastat kauem

See oligi ainult lääne raha. Kümme miljonit dollarit viieks aastaks. Me ei suutnud seda kõike ära kulutada. Saime enne vabaks.

Lõpuks 1985. aastal kuulis Richard Villems kusagilt, et Nõukogude Liidus tehakse biokeskuseid. Ta kirjutas taotluse, et meie tahame ka ühte. Võttis aega, aga saimegi selle. Siis oli raha nagu raba, saime juba kõike osta, mis meil pähe tuli.

Siis on muidugi inimesed, kes on läinud Ukrainast läände – Inglismaale, Šveitsi, Rootsi ja kus nad kõik on. Nendega teeme päris tihedalt koostööd.

Laulva revolutsiooni ajal töötasin enamiku aega Saksamaal. Siin asjad seisid, sest vanad seadused enam ei kehtinud ja uusi veel polnud. Aastal 1994, kui Ameerikast tagasi tulin, siis hakkas siin elu käima. Tekitati teadusfond (Eesti teadusfond, ETF – toim), kust sai juba grante küsida. 1995. aastal selgus, et Eestis ei toimu üldse vastsündinute skriiningut. Isegi Ida-Saksamaal oli see ammuilma olemas. Koos kadunud Tiina Talvikuga käivitasime vastsündinute sõeltestimise geneetiliste haiguste suhtes, millele oli ravi olemas. Esimesed haigused oli fenüülketonuuria ja kaasasündinud hüpotüreoos. Praegu käib iga päev koolis kaks klassitäit lapsi, kes ilma testimiseta poleks üldse elus.

Artur Linnuga olid asjad sarnased. Ta ei istunud sul kukil, vaid laskis ise teha, aga sul pidid olema tulemused ja pidid saama asjad tehtud. Ameerikas ma sain aru, et let’s do it, let’s get it done oli süsteemi olemus. Siiamaani arvan, et peab tegema niimoodi. Pead otsustama, tegema ja tegema valmis. Siin osa tüüpe vaatavad, et ei tule võib-olla välja. Tuleb rohkem süveneda, siis tuleb välja kah.

Ma arvan, et mind ei mõjutanud ainult see üks inimene, vaid Ameerika suhtumine: teeme selle ära, teeme kohe, ei mingit jokutamist. Ma ei kannata sellist venitamist, kus arutatakse asju hirmus kaua. Tahaks, et hakataks kohe tegema. See oli Ameerika õppetund.

Praegu on tehtud 200 000 inimese genotüpiseerimine. Ülejäänud Eesti inimestele tuleks ka seda pakkuda ja see peaks toimuma tsentraalselt. Massiliselt tehes on see kõige odavam.

Valmis. Eestil oleks vaja personaalmeditsiini riiklikku strateegiat. Meil oleks tarvis plaani kuni aastani 2035, siis selguks ka, milliseid investeeringuid on tarvis. Need pole üldse väga suured. Rahvas on väga huvitatud. Oleme tagasisidet andnud kokku umbes 5000 inimesele. See kõik on väga edukas olnud.

Kõige suurem takistus on mõtteviisis. Ravi on uhke, siirdad paar korda aastas kopsu või maksa, aga see ei muuda rahvatervist. Kui 80 protsendile suudad teha testi ja öelda, et mõni peab ennetamiseks võtma tabletti, siis see oleks suur muutus.

Samamoodi nagu väikeste laste kohta oleks meil kõigil vaja teadmisi oma riskide kohta ka täiskasvanuna. Siis saaks midagi teha juba enne haigeks jäämist. Üle maailma ütlevad arstid, et „meil on haigeid küll, ära too meile terveid“. Siiski on nii, et täna oled terve, homme oled haige, aga juba täna poolel teel sinna.

Alguses oli väga lihtne. Kogu tarkus tuli teaduslaborist. Kui siin midagi avastasime, siis sai seda juba järgmine päev haiglas kasutada. Nüüd on väga keeruline, on igasugused tehnoloogiaülekande lepingud jmt.

Osaliselt küll, aga ses imes on palju põhjusi. Need lapsed ei sure ilma ravita ära kohe, aga neil ei ole ajutegevust, nad on nagu elusaine tombud nurgas. Kõik elasid lastekodudes ja mäletan, et iga lapse kohta oli üks töötaja. Praegu testitakse juba paarkümmend sedasorti haigust.

Ennetusse on vaja rohkem tõuget. Kui eelarvet vaadata, siis ei Eestis ega Ameerikas ei lähe praegu ennetusele kahte protsentigi ravikindlustuse eelarvest. Pannakse lihtsalt plakat välja, et suitsetage vähem või on mõned skriininguprojektid. Massiivset populatsioonipõhist skriiningut ei ole olnud ja pole varasematel kümnenditel olnud võimalikki teha, sest DNA-põhised meetodid muutusid kättesaadavaks alles äsja.

Minu meelest ei olegi kõige tähtsam kogu elu pikkus, vaid see, kui palju aastaid elad ilma haigusteta. Praegu jäävad inimesed haigeks juba enne 60. eluaastat ja elavad veel paarkümmend aastat mingi haigusega. Need kroonilised haigused on inimestele tüütud ja kallid. Keskmine eluiga näitajana sõltub ju rohkem laste suremusest ja epideemiatest. Personaalne meditsiin peaks aga venitama tervena elatud aastad vähemalt kümmekond aastat kaugemale.

Praegu, pärast koroonapandeemiat, on paljudes riikides tekkinud mure, et keskmine eluiga enam ei kasvagi. Kas geenitestimise ja personaalmeditsiiniga saaks eluea kasvu uuesti liikuma?

Koronaararteritõbi ja teised südamehaigused on väga tapvad. Näiteks perekondlik hüperkolesteroleemia ei ole väga levinud (see on umbes poolel protsendil elanikkonnast), aga tegemist on väga salakavala haigusega. Sa ise ei tunnegi midagi enne kui hilja. Isegi koleseterooli ja lipiidide väärtused veres ei näita midagi, aga arsti juurde satud alles erakorralise meditsiini osakonda, kui pole enne ära surnud. Geenitestiga saaks riskist varakult teada.

Uurimisteemad sõltuvad sellest, kas on maksja. Inimesed surevad kõige rohkem kardiovaskulaarsetesse haigustesse. Vähk on alles teisel kohal. Vererõhku on inimesel väga lihtne mõõta ning siis saab otsida seoseid geeniandmetest. Enim tsiteeritud tööd puudutavad ka inimeste pikkust. Pikkus pole ju patoloogiline nähtus, aga seda on lihtne mõõta ning saame uurida, kuidas üldse geenid inimese fenotüüpi mõjutavad. Nüüdseks on välja selgitatud sadu geene, millest igaüks natuke pikkust mõjutab, ja paistab, et oleme uurimisega jõudnud platoole – uusi pikkusegeene enam ei leita.

Teie kõige tsiteeritumate artiklite hulgas troonivad vererõhku puudutavad tööd. Miks see nii on?

Teadmine on olemas, tehnoloogia on olemas, nüüd oleks vaja otsust hakata seda tegema massiliselt. Ootame valimised ära ja uus valitsus saab teha pikemaid plaane.

Tähtis oli leida keegi, kellel on visioon, kuid ainult sellest ka ei piisa. Igas kohvinurgas on visioon, aga peab olema suutlikkus see ka ellu viia. Jaak Vilol oli mõlemat. Tal oli pisike tuba, kui ta Tartusse tagasi tuli – võrdluseks kõige sellega, mida on ta praeguseks üles ehitanud.

Et see nii toimiks, oli vaja Inglismaalt tagasi tuua selline tüüp nagu Jaak Vilo. Ta töötas Cambridge’i lähedal, istus koos ühe lätlasega samas toas. Aastal 2000 läksin Lyoni rahvusvahelisse vähiuurimiskeskusse külalisteaduriks. Sel ajal planeerisin geenivaramut. Seal oli toona Euroopa suurim geenipank, kuhu oli 12 maalt kogutud üle 500 000 proovi. Siis oli juba selge, et geneetika muutub suurel määral matemaatikaks. Ainuke niisugune spetsialist, keda mina tundsin, oligi Jaak Vilo, kes kaitses doktoritöö Helsingis.

Näen, et see, mida on üles ehitatud, läheb õnneks edasi. Mitte väikeses mahus, vaid ikka kasvades. Eesti riik tegelikult toetab väga hästi.

Viimase kümne aasta jooksul. Viimased kolm aastat on olnud initsiatiiv nimega üks miljon genoomi [2] , mida Euroopa Liit rahastab. Eesmärk on jõuda personaalmeditsiiniga üle Euroopa kõikidesse maadesse. Põhjamaad ja Holland liiguvad veidi kiiremini kui Lõuna-Euroopa. Saksamaal on natuke isikuandmete küsimus – inimesed kardavad andmete leket. Tahetakse aga, et ka näiteks Rumeenias oleks asi samal tasemel kui Soomes. Enam ei küsi keegi, et kas teha, vaid küsitakse, kui ruttu suudame teha. Arvatakse, et murrang toimub ikkagi kuni aastani 2027 kestva Euroopa Liidu rahastamisperioodi sees.

Mitu korda käisime ka kliinikumis koos ja toimusid suured vaidlused. Tutvustasin seda ideed. Paljudele populatsioonipõhine geenivaramu idee ei meeldinud. Taheti tegeleda näiteks ainult vähihaigetega. Praegu on kõigile selge, et ainult populatsioonipõhiselt on mõtet seda teha. Oli keeruline aeg ja kaks aastat läks aega, enne kui esimese proovi saime.

Geenivaramu alguspäevadel oli väga oluline roll Jaanus Pikanil. Arstina sai ta kohe aru, mida me tahame teha ja mida see tähendab. Juba siis, kui ta oli presidendi kantseleis, tuli ta koos Lennart Meriga siia ja vaatas, et siin käib kõva teadus, aga meditsiinis seda ei rakendata. Siis kutsus ta president Meri juurde Kadriorgu rühma teadlasi küsimusega, mida Eestis võiks teha. Igasuguseid asju pakuti välja.

Loomingulise kollektiivi loomine on otsustav. Peab olema mingi ühine vektor. Olen ikka öelnud, et 50% ajaga võid teha vabajahti – mis sulle aga meeldib. Inimesed on igasuguseid ideid arendanud. Kohe ei pruugi olla kasulik, aga mõni idee võib olla niisugune, mis muudab kogu maailma. Osa inimesi ei suuda ühtegi ideed välja mõelda. Kui leiad sellised, kes suudavad, siis neid tuleb hoida.

Tähtis ongi leida inimesed, kes tahavad midagi teha, ja siis lasta neil vabalt tegutseda. Tuleb luua tingimused. See ei tähenda ainult raha. Peab olema loominguline õhkkond, inimesed peavad omavahel suhtlema, üksteist aitama, mitte müüre vahele ehitama. Mida suuremaks läheb, seda raskem on seda pidada. Kuuekümne inimesega on see veel lihtne, kui on 160, siis äärmised hakkavad üksteisest kaugenema ja leiavad vähe ühist.

Geneetika ja informaatika on kasvanud sümbioosis. Siin on ka väikese ülikoolilinna eelised. Peab olema loominguline õhkkond. Inimesed peavad omavahel suhtlema, üksteist aitama, mitte müüre vahele ehitama.

Geneetika ja informaatika on kasvanud sümbioosis. Siin on ka väikese ülikoolilinna eelised. Suures linnas pead võib-olla kaks metroopeatust sõitma, et jõuda sinna, kus istuvad bioinformaatikud. Siin oli kümme minutit jalutada. Saime kõik väga hästi läbi.

Praegu on hoopis teine olukord ja mingi selline idee ei läheks enam ühiskonnas läbi.

Miks? Kas olek on reeglistatum, bürokraatlikum?

Tegelikult hakkas see pihta, kui tuli Mart Laari teine valitsus 1999. aasta märtsis. Tema lasi jutu lahti, et ootab ideid. Pikani tuli minu juurde küsima, kas mul on mõni mõte. Kirjutasin lehekülje või poolteist. Ta läks sellega isamaalaste või ma ei tea kelle juurde. Tuli tagasi jutuga, et Laar oli öelnud, et see on piisavalt hullumeelne, et võime teha küll.

Siis tegime pikema dokumendi. Tutvustasime seda valitsusele. Kõik olid kohal. Ainult Jüri Mõis ütles, et pangas ikka tegeleti asjadega, millest ta aru sai, aga see on mingisugune… Kuna rohkem küsimusi ei olnud, siis kõik kiideti heaks.

Seejärel oli vaja seadus teha. Jüri Raidla tegi teksti valmis ja ütles, et teate poisid, ma ei võta teie käest isegi raha, sest see on nii vinge asi. Märt Rask oli justiitsminister. Tal oli suur kuhi eelnõusid riigikogus järjekorras, aga ta võttis meie eelnõu ja pani selle kõige peale. Inimesed tulid appi. Kuni viimase ajani on see nii olnud. Kui meil oli vaja 100 000 proovi juurde koguda, siis pani „Õnne 13“ meeskond sarja sisse, kuidas vana inimene proovi saab anda. Raha nad ei võtnud selle eest. Ilmus kuulutus Postimehe esikaanel, raha ei võetud.

Inimesed leiavad, et idee on hea ja kasulik ning nad on valmis aitama. Kõik ei käi raha eest. See on väga tore!

Nüüd on suhtlemine meditsiiniga, kus on lepingud ja rohkem bürokraatiat. Ilmselt tuleb loomulikuna võtta, et elu ongi kohati väga konservatiivne. Mina seda aega ei mäleta, aga vanemad kolleegid rääkisid, kuidas tuli kliiniline keemia. Praegu on loomulik, et tehakse vereproov ja näitajad tulevad arstile automaatselt.