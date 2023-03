Uuring | Linnamaasturid paiskavad globaalselt õhku rohkem heitmeid kui mitmed suurriigid

SUV-d ehk maasturikujulised pereautod on raskemad, suuremad ja vähem voolujoonelised kui tavaautod ning tarbivad keskmiselt 20% rohkem kütust. Uuringu järgi on linnamaasturid süüdi kolmandikus 2022. aasta naftanõudluse kasvus.

Linnamaasturihullus on vaid hoogu kogunud ning kadumas ei ole nad kuskile – kui 2012. aastal olid 20% müüdud uutest sõiduautodest pargimaasturid, siis 2022. aastal lausa 46%. Loogiline, et tootjad teevad rohkem seda, mida ostetakse – kuid polegi selge, kas hulluse dikteerisid tarbijad või tootjad, kes muid mudeleid ajapikku valikust maha kriipsutama hakkasid.

Ja kuigi iga kuues eelmisel aastal müüdud linnamaastur oli elektriline, ei paista see vähemalt hetkel päästerõngana. IEA eksperdid võtsid olukorra kokku: „Raskemad elektrilised SUV-d vajavad suuremaid akupakke ja olukorras, kus neid on piisavalt, et koguheitmeid märgatavalt väheneda, kasvab surve akude toorme tarneahelatele ja nõudlus kriitiliste elementide järele, koormates keskkonda lihtsalt teises elutsükli faasis.“

Olukorrale ei aita kaasa autotootjate otsus tõmmata ridadest vähemaks väikseid ja kergeid, tagasihoidlikumaid sõiduautosid, kuna nende kasumimarginaalid on väiksemad kui suurematel ja kallimatel autodel. Kiibikriis ja tarneahelate raskused on seda otsust vaid võimendanud – kui platsil seisavad kiipide või muude komponentide ootel autod, mille kasumimarginaal on 5000 või 15 000 eurot, on tootja otsus selge.