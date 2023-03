Projekt „Idite lesom“ (ee „Minge mööda metsi“) aitab venelasi, kes soovivad mobilisatsioonist ja sõjaväest kõrvale hiilida. Tänaseks on projekt aidanud üle 4000 inimesel sõjaväest pääseda.

Projekti looja Grigori Sverdlini sõnul on lihtsam kõrvale põigelda varem kui juba mobiliseerituna sõjaväest pääseda. Kuid isegi sellisel juhul on seaduslikke viise, et sõtta sattumist vältida. Sverdlin väidab teadvat inimesi, kes neid võimalusi kasutasid ja pääsesid deserteerumise eest ette nähtud karistusest.