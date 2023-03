FOTOD | Kuulsal Lihavõttesaarel avastati uus hiiglaslik inimkuju

Teadaolevalt on järve põhi kättesaadavaks muutunud alles hiljuti pärast seda, kui see 2018. aastal kuivama hakkas.

Avastatud moai kõrgus on 1,6 meetrit, see lebas järve põhjas külje peal. Moaisid on saarel arvatavasti rohkem kui 900.

Moaisid valmistasid Lihavõttesaare elanike esivanemad, kes saabusid Polüneesiast. Moaide kõrgus ulatub kahest meetrist kuni 20 meetrini ning kaal küündib kuni 90 tonnini. Enamasti koosnevad need vulkaanilisest tuffist. Kivi raiumiseks kasutati kirkasid. Kuigi inimestele on nähtavad ainult moaide suured pead, on igal kujul maa all olemas tegelikult ka keha, mis võivad ulatuda kuni mitme meetri sügavusele maa sisse.