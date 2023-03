Elon Muskil keelati Neuralinki neurokiipe inimeste peal katsetada

USA ravimi- ja toiduamet (FDA) lükkas tagasi Muski taotluse alustada Neuralinki kiibiga inimkatseid, sest FDA kardab, et kiip võib olla inimestele ohtlik, selgitas Reuters.

Muski ettevõte on alates 2016. aastast arendanud kiipe, mis Muski sõnul aitavad kontrollida hormoone, võidelda depressiooniga ja muuta ajutegevust tõhusamaks. FDA arvates ei ole need aga piisavalt ohutud, et neid inimestele siirdada. FDA nägi kiibil mitut puudust: