Ukraina väejuhatus teatas, et ei välista sõjaväelaste elude päästmiseks taganemist Bahmutist. Vene sõjavägi on viimastel nädalatel püüdnud Bahmutit ümber piirata ja saadab rünnakule suuri jõude.

Teated Bahmutis toimuva kohta on siiski vastuolulised. Wagneri juht Jevgeni Prigožin teatas täna hommikul oma videopöördumises, et Bahmut on peaaegu ümber piiratud. Samas teatas Ukraina rahvusliku julgeoleku nõukogu sekretär Oleksi Danilov, et Bahmutit hoitakse ja venelaste jutud edust olevat liialdatud. Sellele vaatamata on Bahmutis asuvad Ukraina võitlejad viimase nädala jooksul avaldanud pöördumisi, milles palutakse Ukraina kindralstaabil Bahmut maha jätta.