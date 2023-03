Jaapan leidis 7000 uut saart, mille olemasolust varem ei teatud

Jaapani geoinfo administratsiooni ehk GSI poolt läbiviidud digitaalne kaardistamine näitas hiljuti, et riigis on 14 125 saart. See on enam kui kaks korda suurem kui arv 6852, mida on Jaapani rannavalve aruande põhjal ametlikult kasutatud alates 1987. aastast. Sellest teatas CNN.