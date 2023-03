Sanktsioonid siiski töötavad: Venemaal on tekkinud probleemid internetikiirusega

Mobiilse interneti kiirus Venemaal on hakanud aeglustuma. Ekspertide väitel tuleneb see vajaliku tehnika nappusest.

Vene väljaande Izvestija avaldatud TelecomDaily raporti järgi langeb mobiilse interneti kiirus kõigis Venemaa piirkondades, välja arvatud Moskvas. Venemaal langes kiirus eelmise aasta veebruariga võrreldes keskmiselt 7%, uus andmesidekiirus on 18,3 MB/s. Pealinnas, vastupidi, kasvas see kolmandiku võrra, nüüd on selle kiirus 34,7 MB/s.