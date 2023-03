Kas Ukraina saab endale lõpuks kauaoodatud slovakkide hävitajad? Kõik sõltub Slovakkia poliitikutest

Hävitajate võimalikku üleandmist mainis Slovakkia kaitseminister Jaroslav Nad' intervjuus APle. „Me ei kasuta enam kunagi MiGe. Neil pole meie jaoks väärtust. Kui me need Ukrainale anname, võivad need aidata elusid päästa,“ selgitas ta. Üks hävitaja on Nad'i sõnul kavas anda muuseumile.

Eeldatavasti tehakse lõplik otsus Ukrainale MiG-29 varustamiseks mõne päeva või nädala jooksul, märgib AP. Sel juhul saaks Slovakkiast esimene NATO liikmesriik, kes annaks ukrainlastele hävitajaid. Hävitajaid MiG-29 on soovinud Ukrainale anda ka Poola, kuid erinevalt Slovakkiast on takistavaks asjaoluks see, et poolakate hävitajate elektroonikat moderniseeris Iisraeli ettevõte IAI ning Iisrael on vastu sellele, et antud tehnoloogia antaks üle kolmandale poolele. Slovakkia puhul seda takistust pole, sest 1980ndate lõpul Tšehhoslovakkia jaoks toodetud hävitajad läbisid 2000ndatel oma elukaare keskel moderniseerimise Venemaa tehases.