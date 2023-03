FOTOD | Selline on uus VW ID.3, Eestisse jõuab suvel

Välimuse osas on optimeeritud on õhuavasid ja esiosas leiame suuri värviga kaetud pindasid ja uue disainiga kaitseraua. Kapott paistab pikem, sest tuuleklaasi juures olnud must triip on nüüd eemaldatud ning süvistatud osad külgedel loovad täiendava visuaalse mulje pikkusest. Aerodünaamikat täiustab parandatud õhuvoolu liikumine esirataste ümber. Tagaosa on saanud uued kaheosalised tuled ka pagasiruumi luugil.

Interjööris on kasutatud kontrastvärvides detaile, uste ja istmekatete viimistlemisel on kasutusel mikrokiudmaterjal nimega Artvelours Eco. Tootja teatel on materjali koostises 71% ümbertöödeldud materjali, mis on plastprügi taaskasutusest saadud teise ringi tooraine. Interjöör tervikuna on täielikult vaba loomset päritolu materjalidest. Juhiala ning uue disainiga uksed on saanud pehmed, polsterdatud pinnad.

Auto põhifunktsioonides on Plug & Charge ja nutikas elektrisõiduki teekonna planeerija. Pikematel teekondadel arvutab elektrisõiduki teekonna planeerija laadimispeatused nii, et sihtkohta jõutaks nii kiirelt kui võimalik. Selleks kasutatakse lisaks aku laetuse taseme jälgimisele ka hetke- ja ennustatavat liiklusinfot. Laadimispeatuste vajadust hinnatakse dünaamiliselt laadimisjaamade võimsuse põhjal nii, et teekonna planeerija võib soovitada kahte lühikest laadimispeatust kõrge võimsusega jaamades, mitte ühte pikka peatust madala võimsusega laadimisjaamas. Lisaks oskab süsteem kindlaks teha, kas laadimisjaam on parasjagu hõivatud ning jätab hõivatud jaamad soovitustest üldse välja. Vaatamisväärsusi näitab tasuta We Connect ID. äpp.

Juhi ees asuval 13,4 cm (5,3 tolli) diagonaaliga ekraanil saab toimetada kasutades puutetundlikke nuppe roolil. Nüüd on põhivarustuses ka puuteekraan, mis näib hõljuvat keskkonsoolis ja millelt saab juhtida navi-, telefoni, multimeedia- ja juhiabisüsteeme ning sõiduki seadeid. Ekraani läbimõõt on 30,5 cm (12 tolli). Laadimismenüü asub nüüd puuteekraani kõige ülemisel tasandil ja on selgemalt struktureeritud.