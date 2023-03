Maailma Terviseorganisatsioon hoiatab linnugripipandeemia ohu eest

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) epidemioloog Richard Peabody teatas, et maailm peab valmistuma selleks, et linnugripp, mis on omandamas võime levida inimeselt inimesele, võib viia uue pandeemiani. Ta rääkis sellest intervjuus hispaania ajalehele El Pais. „Kardetakse, et viirus (linnugripp - toim.) omandab võime levida inimeselt inimesele ja jätkusuutlikul viisil ning võib põhjustada uue pandeemia,“ ütles ta.