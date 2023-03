Telia sulgeb 3G-võrgu – kuidas mõjutab see koduvalvesüsteeme ja turvakaameraid?

Telia hakkas teatavasti alates veebruarist maakondade kaupa sulgema oma 3G võrku. 3G sulgemisest vabanev võrguressurss suunatakse peamiselt 4G võrgu tugevdamiseks ning seal kõne- ja andmeside kvaliteedi parendamiseks. Suheldes turvettevõtetega selgub, et oluline on aga just 2G-võrgu püsimajäämine, kuigi ettevalmistusi tehakse nende poolt ka selle sulgemiseks.