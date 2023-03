Kurioosne lugu: Peruus leiti kullerilt mehe muumia - tema selgituse järgi oli see ta elukaaslane

Peruu linnas Punos, kus käivad arheoloogilised väljakaevamised, köitis politsei tähelepanu kuller, kes tundus olevat purjus. Nad otsisid ta läbi ja leidsid tema külmakotist vana muumia. Mees selgitas, et hoidis muumiat oma kodus ja pidas teda oma sõbraks.

Ta selgitas, et hoidis „Juanitat“, nagu ta muumiat nimetas, toas televiisori kõrval kastis. Kuller lisas, et muumia kuulus tema isale, kuigi ta ei täpsustanud, kuidas see temani jõudis.