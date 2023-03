Google: veel sel aastal saab hakata eSIM-e telefonide vahel üle õhu edastama

Google andis oma ajaveebi postituses teada, et uus eSIM-i edastusfunktsioon võetakse Android-seadmetesse selle aasta lõpus. Kuigi täpset kasutuselevõtu ajakava kinnitanud, teatas ettevõte, et Deutsche Telekomist saab esimene operaator, kes selle tuge saab.

eSIM’i kasutuselevõtt muudab tulevikus ka operaatorivahetuse märksa mugavamaks ja kiiremaks. Paraku tähendab see surma Eesti riiklikule Mobiil-ID’le, mis on ikka veel füüsilise SIM-kaardi ja SMSide põhine. Märksa laialdasemalt on kasutusele ainuüksi internetipõhine Smart-ID, ent seda ei toeta näiteks vabariigi valimiskomisjon e-hääletamisel.