OTSEPILT | Tartu kanakullide elust saab taas kaamera vahendusel osa võtta

„Kullid on taimlas juba kohal, kilkavad kõvasti ning sätivad rohelisi männioksi pesale,“ vahendas zooloog Tiit Hunt, kes koos tehnikaekspert Omar Neulandiga käis teisipäeval Tartus pesast pilti edastavat tehnikat paika sättimas. Kanakullid (Accipiter gentilis) Alla ja Ruudi ehitasid pesa Tartu taimlasse üle-eelmisel aastal ning on kummalgi kevad-suvel kasvatanud seal üles neli kullipoega.

Alla ja Ruudi on läbi ja lõhki linnalinnud – Tartu linnuhuvilistele on nad tuttavad alates 2016. aastast, mil tuli ilmsiks, et nad pesitsevad Raadil vanas sõjaväeosas kasvaval paplil. Ruudi on teadaolevalt ehitanud juba viis pesa, millest kaks on olnud paplil, üks haaval (sellel ta ei pesitsenud, sinna tuli hoopis hiireviu, Ruudi ehitas pesitsemiseks teise pesa), üks praegusest pesast ligi viiekümne meetri kaugusel lehisel ja viimane kaamera ees männil.