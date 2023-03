Transpordiamet väljastas Elmole autode kaugjuhtimise load

„Tänaseks on sertifitseeritud kokku kolm kaugjuhti, kellele on peatselt lisandumas veel vähemalt kuus,“ teatas ettevõte.

Elmo tegevjuhi Enn Laansoo, Jr. sõnul on transpordiameti poolt väljastatud luba unikaalne maailmas. Nii kaugjuhitavad autod kui kaugjuhid on läbinud transpordiameti eksami ja saanud loa avalikel teedel sõitmiseks ning igapäevaseks klientide teenindamiseks.

Ettevõte on kaugjuhte koolitanud ja tehnoloogiat testinud lisaks Eestile veel Berliini, Müncheni, Hannoveri, Pariisi, Los Angelese ja Helsingi linnade avalikel teedel, kus on tehnoloogiat ning selle võimalusi tutvustamas käidud.

Transpordiameti maismaasõidukite üksuse juhataja Jürgo Vahtra ütles, et Elmo kaugjuhitavate autode testimine ja eksamineerimine on hea näide sellest, et Eesti on avatud innovaatilistele lahendustele, mis vastavad kõikidele turvanõuetele.