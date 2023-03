Elon Musk alustab tehisintellektirobotite võidujooksu: miljardär loob konkurenti ChatGPTle

Viimastel nädalatel on miljardär Elon Musk pöördunud tehisintellekti ekspertide poole uue uurimislabori loomiseks, et arendada välja ChatGPT konkurent – ​​nutikas vestlusbot, mis suudaks täita mitmesuguseid ülesandeid. Sellest rääkisid ajakirjanikele inimesed, kes on sellest projektist otseselt teadlikud.