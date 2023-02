Endine tippkarateka asub võitlusse kehva autovärviga

„Apelsinikoore eemaldamine“ on auto värvipinna profiili tasandamine. Autode värvid on teatava apelsinikoort meenutava krobelise pinnaga. Inglisekeelses veebis kutsutakse seda paint texture levelling ja orange peel removal.

Tegemist on autode värvipinna omapäraga – see meenutab apelsinikoort ja seda on tavaliselt näha kuni mõne meetri kauguselt rohke hajusvalgusega. Otseses päikesevalguses seda tavaliselt ei näe, sest siis helgib metallik vastu ja pealispinda ei näegi.

Kust tuli mõte ka nn apelsinikoorega tegeleda? Mis see üldse on?

Täna hakkangi vaikselt spetsialiseeruma „apelsinikoore“ eemaldamisele. Nüüdseks on tehtud üle kahekümne auto. Paar tükki neist on eelnevalt olnud uuesti värvitud, aga enamus on originaalvärviga autod.

Intervjueerisin teda, et saada selgem pilt ette – mis on „apelsinikoor“, kas see puudutab kõiki automarke, miks selle eemaldamine oluline võiks olla, kas tavalisest sügavamast poleerimisest ei piisa, mis teenus seni on maksnud ja maksma võiks hakata ja palju muud.

Ta ei ole selles vallas esimene, kuid tema eesmärgiks on lisaks turvalisusele ja mõistlikule ajakulule ka teenuse hind taskukohasele tasemele tuua. Selle illustreerimiseks on juba märtsis plaanis väljakutse, kus Luhamaa töötleb oma meetoditega piiratud aja jooksul ühe auto kerepaneeli ja laseb tulemust hinnata nii ajakirjanikel kui konkurentidel.

Marko Luhamaa on juhtumisi üks eelnimetatud perfektsionistidest. Kirjeldatud säbrulist värvipeegeldust kutsutakse ka „apelsinikooreks“ ning Luhamaa on võtnud südameasjaks tulla turule teenusega, mis apelsinikoore täielikult eemaldab.

Kui valges autode värvi lähemalt vaadata, võib juba palja silmaga näha säbrulist peegeldust. Kuigi enamust autoomanikke see tõenäoliselt ei häiri, leidub alati perfektsioniste, kelle jaoks nende auto peegelsile välimus oluline on.

Nagu paljud asjad ikka, tuli ka see teema meile juhuslikult. Päris esimese vesilihvi projekti tegin aastal 2018. See oli musta värvi hobiauto Chevrolet Camaro ja probleemiks oli see, et auto värvipind oli USA-st tuues mingeid keemilisi kahjustusi saanud. Aga võib-olla oli see juba päris enne transportimist, mis jäi tähele panemata.

Igatahes oli autoomanik valiku ees, kas lihvida ja poleerida need jäljed välja või hakata autot üle värvima. Proovisime lihvida ja poleerida ja tulemus sai väga hea. Kui see sai tehtud, siis oli ikka äge vaadata küll. Klient oli rahul ja endalgi tekkis mõte, et võiks seda teenusena pakkuda. Probleemiks osutus hirm tavaautodelt liiga palju lakki maha võtta.

Musta värvi autol on see tulemus lihtsalt niivõrd ilus. Kui võrdled tavalist värvipinna viimistlust ja tasandatud pinnaga peegli taolist pinda, siis võib imetlema jäädagi. Usun, et autohuvilised oskavad seda hinnata küll.

Kohati on lausa naljakas, et kõik need krobelise värviga autode brändid (Audi, Mercedes-Benz, Volvo, Ford, BMW, Porsche jne) pakuvad tuhandete eurode eest erilisi värviefekte, aga pinna kvaliteediga ei oleks justkui kellelgi aega tegeleda.

Too mõned näited, kes autotööstuses kõige kvaliteetsema ja läikivama värviga silma paistavad? Mida nad teisiti teevad?

Positiivselt paistavad silma kallimad automargid nagu Rolls-Royce, Aston Martin, Lamborghini, Bentley, Koenigsegg jne. Olen näinud videot tootmisprotsessist, kus Aston Martinid lihvitakse tehases käsitsi pealt siledaks ja siis poleeritakse ära. Ehk siis puhas käsitöö. Mõistagi, see mida ei saa masin teha ja peab tegema inimene, see on kallis. Kui vaadata neid brände mida nimetasin, siis need on kõik ju teistest „tsipa“ kallimad.

