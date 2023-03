VKG rajab Ida-Virumaale miljarditehast. Plaanid võtavad järjest selgemat ilmet

Ligi miljardi euro suurune erainvesteering, 160 hektarit haarav maa-ala, kümnendik Eesti elektrivajadusest, üle 1250 otsese ja kaudse töökoha üle Eesti, tselluloos ja biokeemia ning lisavõimalusena isegi elektriautode akudes kasutatav grafiit – see kõik mahub Viru Keemia Grupi (VKG) arendatava uue suurtootmise plaanidesse.

Eesmärk on selge: Kohtla-Järve külje alla Lüganuse valda rajatav biotoodete tehas hakkab võitlema töötlemata Eesti paberipuidu väljaveo vastu ning tahab puidu pea samas mahus kohapeal väärindada. Ühiskonnal lasub surve asendada fossiilsest toorainest valmistatud tooteid ja puit on lahendus. Tehase asukoht on planeeritud kolme kilomeetri kaugusele nii Tallinna-Narva maanteest kui ka Kohtla-Järvest.