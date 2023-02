ESIMESED VAATED JA VIDEOD | Selline saab olema Eesti riigiäpp mRiik

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan ütles täna Fortele, et kui tehniline pool dokumentide kuvamiseks on valmis tehtud ja see tundub mõistlik, siis saab sellele vastu luua ka nö kontrolläpi, mille abil saab vajadusel valideerida, kas enda isikut tõendav inimene ja tema dokument lähevad kokku.

„Rahvas liigub järjest rohkem mobiili ja see on koht, kus riik peab neile vastu tulema. See, kuhu meie digitiiger liikvel on, on kasutajamugavus, mida erasektor on juba päris mitu aastat ära jaganud. Nüüd riik liigub järgi,“ sõnas Kristjan Järvan. „Kui sa tahad oma käes oleva seadme abil riigiga suhelda, siis peab see võimalus sul olemas olema – see peab olema mugav, meeldiv kogemus – ja loomulikult nii lühike kui võimalik.“