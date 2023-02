FOTOD JA VIDEO | Elon Musk saatis kosmosesse Starlinki uue põlvkonna satelliidid

Elon Muski firma SpaceX näitas avalikkusele uue põlvkonna Starlink V2 Mini satelliite, mille start leidis aset 27. veebruaril. Uue põlvkonna Starlinki satelliitidel on võimsamad antennid ja juurdepääs uutele sagedustele. Need pakuvad eelmise põlvkonna seadmetega võrreldes neli korda suuremat ribalaiust, teatab portaal TeslaRati.

Teadaolevalt on iga Starlink V2 Mini satelliidi kaal ligikaudu 830 kg, mistõttu on satelliitide arv, mida Falcon 9 kanderakett suudab orbiidile toimetada, vähenenud peaaegu kolm korda – 21ni. See tähendab, et edaspidi tuleb teha rohkem starte, kuid tänu suurenenud läbilaskevõimele on nende satelliitidega võimalik ka teenindada suuremat hulka kliente.