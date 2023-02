FOTOD | Turule tuleb uuendatud luksusmudel Peugeot 508

Kõige silmatorkavam on mudeli kolme küünise valgussignatuur koos eriti kitsaste kitsaste Matrix LED esituledega. Uued on 18-tollised alumiiniumveljed – EPHERRA nime kandvatele velgedele on kantud teemantlõikeline muster.

Juhi silme ees olev 12-tolline näidikupaneel on jätkuvalt täielikult kohandatav ja võimaldab lisada uusi ekraanirežiime: TomTom võrguühendusega navi, raadio ja meedia, juhiabid, energia liikumine. Auto multimeediasüsteem on varustatud 10-tollise HD-puuteekraaniga, juhtmevaba ühenduvuse ja üle õhu tarkvarauuendusega.

Ühe nutitelefoni saab seejuures multimeediasüsteemiga ühendada juhtmevabalt Wi-Fi abil ja samaaegselt kahe telefoni ühendamine toimub Bluetoothi kaudu. Autos on kokku neli USB pesa: kaks USB-C pesa käetoe all esimeses istmereas ja kaks USB-A pesa teises istmereas.

Ka uuendatud Peugeot 508 on saadaval sedaani ja SW versioonidena ning kolmes varustusastmes: ALLURE, GT, PEUGEOT SPORT ENGINEERED. Mootorivalikus on 180 hj ning 225 hj arendavad pistikhübriidajamid, bensiini- ja diiselmootoril on mõlemal jõudu 130 hj. Kõik mootorid on paaris kaheksakäigulise EAT8 automaatse käigukastiga.