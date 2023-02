Lekked: uus iPhone 15 Pro Max võib olla esimene mobiil ilma ühegi nuputa

Internetiavarustesse lekkinud uued pildid viitavad sellele, et tulevasel iPhone'il võivad füüsiliste nuppude asemel olla süvistatud vaod, mis on ette nähtud andma haptilist tagasisidet, et jäljendada füüsilise klõpsu tunnet. Telefoni külgedele tekib nii aga ohtralt vaba ja kasutut pinda.

Võrreldes praeguse iPhone 14 Pro Maxiga on tulevane iPhone 15 Pro Max väidetavalt paksem (8,25 mm vs 7,85 mm), kitsam (76,73 mm vs 77,6 mm) ja veidi lühem (159,86 mm vs 160,7mm) ja sellel võib üsna kindlalt olla C-tüüpi USB-port, mida nõuab Euroopa Liit peagi kõigilt mobiilidelt ja arvutitelt.