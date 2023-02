Proovisõit | Lexus UX250h sunnib rahulikult võtma

Lexus… noh, mu esimene mälestus sellest viib mind tagasi aega, kui olin 15-16-aastane ja sõitsin sageli Narvast Narva-Jõesuusse. Kord sõidutas mind üks imeline naine oma uhiuue IS250-ga ja reis jäi meelde tema muusikavaliku tõttu – ta kuulas Iisraeli psytrance duot Infected Mushroom.

Mul ei olnud mingit sidet Lexuse kui autoga, mis võib tuua huvitava sõidukogemuse. Muidugi olen kindel, et lihtsurelikele kättesaamatu LFA on jumalik ja Altezza / IS250 duot kasutatakse endiselt aktiivselt driftimises, nii et midagi peab seal olema, aga tavainimesele…

Võib-olla sellepärast olen ma nüüdisaegse Lexuse mudelivaliku tundmaõppimist edasi lükanud. Ma ei seosta end temaga kuigi hästi ja seetõttu sain alguses aru, kui raske oleks temast huvitaval moel kirjutada.

Kuid see päev jõudis kätte, kui ma uuendatud UX250h rooli istun. Muidugi on see hübriid. See pole ilmne, kuid see on nelikveoline auto. Ilmselgelt on see järjekordne linnamaastur, aga ma ütlen ausalt – mulle meeldib, kuidas Lexus väldib „maasturiks“ olemist. See auto näeb välja rohkem nagu suur luukpära kui maastur. Ei, see ei ole Toyota Corolla, see on suurem, kuid siiski piisavalt kompaktne, et mahub probleemideta ühele parkimiskohale. Kesklinnas parkides ma mingeid ebamugavusi ei kogenud.

Liikluses näitab Lexus end väga mugava ja stabiilse autona. See on justkui raskem kui see tegelikult on – veidi kalduv, pehme vedrustusega. Sõites oma külas üle teekünniste, tundsin end teest eemaldatuna samamoodi nagu Land Roveris . Muidugi pole see konaruste suhtes nii õrn – vedrustust ei saa õhkvedrustusega võrrelda, aga kui hästi Lexus seda teeb!