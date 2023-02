Astronoomid avastasid „keelatud“ planeedi: selle olemasolu läheb vastuollu kõigi teooriatega

Varem on teadlased leidnud M-klassi tähtede ümber gaasihiiglasi, mis kõik olid oluliselt suuremad kui punane kääbus TOI 5205. See astronoomide avastus võib muuta teadmisi gaasihiiglaste, nagu Jupiteri, moodustumisest. Täht TOI-5205 suurus ja mass on vaid 40% meie Päikese suurusest ja massist. Ja selle temperatuur on umbes 2 korda madalam. Shubham Kanodia Ameerika Carnegie Instituudist märgib, et teadlased ei mõista, kuidas võib nii väikese tähe ümber tiirelda nii suur planeet, mis tähest endast on palju suurem. Enne seda juhtumit pole teadlased selliste punaste kääbuste ümbert gaasihiiglasi leidnud. „See on keelatud planeet. Meie ettekujutuste kohaselt selliste planeetide tekkest, ei tohiks seda olemas olla. TOI-5205b olemasolu laiendab meie teadmisi protoplanetaarsetest ketastest,“ lisas ta.