James Webbi teleskoop avastas kuus igivana galaktikat: nende suurus ja vanus jahmatasid teadlasi

James Webbi teleskoop on avastanud kuus tohutusuurt ja ülivana galaktikat, mida astronoomid nimetavad „universumi hävitajateks“. Nende tekkimine dateeriti umbes 600 miljonit aastat pärast Suurt Pauku. See avastus võib muuta olemasolevaid kosmoloogia teooriaid, edastab Sky News. Teadlaste sõnul on nende galaktikate mass miljardeid kordi suurem kui meie Päikesel. Nende suurus ja vanus olid, aga teadlaste endi jaoks suureks üllatuseks. „Kuigi enamik sellest ajast pärinevaid galaktikaid on endiselt väikesed ja aja jooksul suurenevad need järk-järgult, on mõned tohutusuured ning kiiresti küpsesse täiskasvanu ikka jõudnud. Miks see nii on või kuidas see töötab, pole teada. Olime üllatunud, see on pisut uskumatu,“ ütles juhtivteadur Ivo Labbe Austraaliast Swinburne’i tehnikaülikoolist.