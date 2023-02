Kuidas meisterdada ise toimivad klaveriklahvid?

Teise ülesande alguses selgus, et Aigar on seifikapis kinni ning ta tuleks sealt kiirelt välja aidata. Uks oli kaitstud koodlukuga ning raketlastel tuli mõista, kuidas töötab selle koodluku numbripaneel. Laual oli lahenduse leidmiseks toiteplokk, juhtmed, nuppudega kast ja skeem. Õige koodini jõudmiseks tuli koostada vooluring, et mõista, missuguses reas ja veerus paikneb see nupp, mida parasjagu vajutatakse. Peale mõningast katsetamist tegi esimese pakkumise punane tiim, kuid nende sisestatud kood seifiust ei avanud. Järgmisena vastanud sinine tiim sisestas õige koodi, päästis Aigari seifist välja ning noppis endale ka võidu.