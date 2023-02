Uus uurimus: ligi pooled majapidamistöödest teevad aastal 2033 ära robotid

Lähemas tulevikus hakkavad robotid tegema pea poolt majapidamis- ja kodutöödest. Tehisintellekti eksperdid usuvad, et järgmise kümnendi jooksul leiavad aset suured muutused.

Selliste ülesannete hulka hakkavad kuuluma koristamine, ostlemine, raskete esemete tassimine, lihtsam klienditeenindus ja eakate abistamine, sealhulgas ratastoolide lükkamine haiglates, selgub meditsiiniajakirjas Plus One avaldatud uuringust.

Ennustatakse, et kõige vähem osalevad tulevikus robotid haridussfääris või eakate sugulaste eest hoolitsemises - 29%. Samal ajal eeldatakse, et tehnoloogia vähendab 60% võrra aega, mis kulub toidu ostmisele, väidavad eksperdid.

Oxfordi ülikooli tehisintellekti dotsent Ekaterina Hertog märkis, et laialdasem robotiseerimine võib edendada parandada soolist võrdõiguslikkust, kuna naised saavad veeta rohkem aega tööl ja vähem aega kodus. Samas kardetakse, et kodurobotite kasutamine toob veelgi esile ebavõrdsuse rikaste ja vaeste vahel. Eeldatakse, et sellised humanoidrobotid maksavad sadu tuhandeid eurosid. Samuti võib suure hulga tehnoloogiate kasutuselevõtt negatiivselt mõjutada inimeste privaatsust, sest robotid koguvad oma töö jaoks teavet.