Ukraina polkovniku prognoos: suvel puhastame Krimmi ja aasta lõpuks vabastame Donbassi

USA-st on kõlanud vastakaid avaldusi selle kohta, et Ukraina võib tungida Venemaa annekteeritud Krimmi. USA välisministeerium on avalikult teatanud: me toetame Ukraina soovi vabastada kõik okupeeritud alad. Kuid suletud uste taga ameeriklased väidetavasti kõhklevad. Pentagon usub, et poolsaart on sõjaliste vahenditega väga raske vabastada ja see ei juhtu niipea. Paljud eksperdid räägivad ka Venemaa „punastest joontest“. Peamine küsimus on, kas need osutuvad blufiks või mitte. „Kui tekib oht, et Krimm võiks minna Ukraina võimu alla, siis ma arvan, et Venemaa ähvardab selle ärahoidmiseks tuumarelvadega,“ sõnas Colorado Boulderi ülikooli professor John O’Loughlin.