KUULA | „Istmesoojenduse“ erisaade: kõik liikluskindlustusest!

Lisaks olulisemate mõistete lahti seletamisele võrdleme kaskokindlustust ja kohustuslikku liikluskindlustust ning räägime ka lisakaitse teemadel - kellele võiks piisata vaid lisakaitsest?



Juttu on ka sellest, millised sõidukid tuleb kindlustada ja kes seda tegema peab. Kui satud õnnetusse näiteks sõbra autoga, siis kas oled ikkagi „kaetud“, kui Sind tehnilises passis auto kasutajaks märgitud pole?



Räägime ka sundkindlustusest ja sellest, millal see rakendub. Kui oled näiteks auto omanik, millega sõidad vaid kord-paar suvehooajal, siis kas võib juhtuda, et millalgi potsatab postkasti kiri sundkindlustuse jõustumisest?



Kuidas kujuneb kindlustusmakse ja kas selleks arvesse võetavad tegurid on seltsiti standardiseeritud? Mida aga teha eri sorti õnnetuste korral alates plekimõlkimisest kuni kannatanutega õnnetusteni? Mida teha vaidluste tekkimise korral?



Saate lõpetame paari markantse tõsielulise kaasusega. Saatejuhid on autoajakirjanikud Veli V. Rajasaar ja Indrek Jakobson, külas olid ELKF-i digitaalsete teenuste arendusjuht Taavi Kiibus ja Inges kindlustuse juhatuse liige Elar Tamme. Külasta ka saate Facebooki- ja Instagrami-lehte, kust saad jooksvat infot automaailma kohta ning näha proovisõiduautodega seonduvat. Head kuulamist!