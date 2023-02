FOTO | Iisraelist leiti üks maailma vanim kolju, millel on jäljed ajuoperatsioonist

Iisraelis leidsid arheoloogid ühe maailma vanima trepaneeritud kolju. Operatsioon tehti 3500 aastat tagasi. Kahjuks on näha, et see ebaõnnestus ja patsient suri, vahendab Science Alert.

2016. aastal avastasid arheoloogid Megiddo tipus asuva piiblist tuntud Armageddoni linna ühe palee elamuosast paar hauakambrit. Väljakaevamiste käigus leiti kahe ligi 3500 aastat tagasi koos maetud inimese säilmed.

Nüüd on teadlased suutnud kindlaks teha, et säilmed kuuluvad vendadele, kellest ühele oli tehtud koljuoperatsioon. Mis eesmärgil trepanatsioon läbi viidi, pole veel selge. See võis olla rituaal või teadlik kavatsus ajule tekkinud surve leevendamiseks.

Mis tahes selle operatsiooni eesmärk poleks olnud, see ebaõnnestus. Uuringud näitasid, et mees, kes oli surres 20.–30. eluaastates, suri vahetult pärast kolju avamist.

Trepanatsioon on kirurgiline operatsioon. Selle käigus tehakse koljusse auk. Seda tehakse emba-kumba selleks, et ligi pääseda kasvajale või vähendada koljusisest rõhku. Vanim trepaneeritud kolju on dateeritud perioodi 6000 aastat eKr.