Coop Panga liisingujuht: olge mureta, bensiini- ja diiselmootoriga sõidukid jäävad domineerima veel aastakümneteks

„Uue auto ostja vahetab 12 aasta jooksul sõidukit enamasti kaks kuni kolm korda. Seega saab kuni 2035. aastani sõita veel päris mitme sisepõlemismootorit omava uue autoga. Samas nii mõnedki tootjad on juba varem teatanud, et nad lõpetavad lähiaastatel sisepõlemismootorite arendustegevuse ning lähevad täielikult üle elektriautode tootmisele juba enne 2035. aastat. Fakt on see, et elektriautod saavad olema tulevikus meie kõigi liikumisvahendiks, kuid see üleminek ei toimu siiski üleöö,“ ütles Ilves.