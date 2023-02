MILJARDILINE MURERAVI | Elektrikatkestus iga tuulepuhangu peale? Mida arvavad erakondade esindajad kõigi liinide maa alla viimisest

Riiklik osaühing Elektrilevi on teatanud, et investeerib jaotusvõrgu võrguteenuse kvaliteedi tõstmiseks igal aastal püsivalt üle 100 miljoni euro, mille abil uuendatakse iga-aastaselt umbes 2,6% kogu võrgust. Elektrilevi andmetel on koguvajadus elektrivõrkude kliimakindluse ja taastuvenergia tootmise liitumisvõimaluste tugevdamise investeeringute suurusjärk 2,1 miljardit eurot, lisaks vajaksid suuremate asulate vahelised liinid lisaks 1,2 miljardit eurot.