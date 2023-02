KUULA | „Istmesoojenduse“ 152. osa: räägime sisepõlemismootorite keelust

Nädala automõte puudutab jällekord Eesti aasta autot, kuid seekord kuulajaküsimuse võtmes - mis on selle kõige mõte? Miks sellist valimist vaja on?

Vaatame põgusalt üle, kuidas idanaabri ähvardused kütusehinda mõjutanud on. Jagada on ka ralliuudist - ja seekord mitte Otiga seotut.

Arutleme Euroopa Liidu kliimapaketi üle - kas see on ilmaasjata üles puhutud? Mida see sisaldab? Mida tähendab see autoomanike jaoks? Millised on olulisemad muudatused, mis vaidluste käigus läbi on läinud? Kuidas hääletasid Eesti saadikud? Ja kes tahavad suhtumist sisepõlemismootoritesse veel karmimaks ajada?