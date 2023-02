FOTO | Lumi suvises Antarktikas muutus äkki roosaks - miks see nii on?

Antarktika Ukraina uurimisjaama Akademik Vernadski läheduses muutus lumi roosaks. Teadlaste sõnul on tegemist Antarktikale omase nähtusega. „See värv tekib tänu mikroskoopiliste üherakuliste vetikate vohamisele lumes,“ selgitas Ukraina Antarktika uurimiskeskus, lisades, et vetikate vohamine algab Antarktikas suve lõpus.

Asjatundjate sõnul on vetikatel kolm värvistaadiumi: roheline, oranž ja lilla või karmiinpunane. Vetikad talvituvad lume all rohelistena, kuid ilmade soojemaks minnes tulevad nad pinnale lähemale ja muutuvad punaseks. „Lume õitsemine aitab kaasa kliimamuutustele. Punase värvi tõttu peegeldab lumi vähem päikesevalgust ja sulab kiiremini. Seetõttu areneb selles üha rohkem heledaid vetikaid ning lumi sulab veel kiiremini,“ kirjutasid teadlased. Seetõttu on oluline igal aastal fikseerida „õitseva lume“ piirkond, et näha kliimamuutuste mõju üldisi suundumusi. Selleks kasutavad Antarktika uurijad droone.