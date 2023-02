Arheoloogid leidsid Hiinast ilmselt maailma vanima loputusega WC-poti

Liu Rui, Hiina Ühiskonnateaduste Akadeemia arheoloogiainstituudi teadur, kes kuulus väljakaevamistel osalenud arheoloogide rühma, ütles, et tõenäoliselt oli tualett mõeldud kõrgetele aukandjatele. Ta lisas, et tõenäoliselt valasid teenijad tualetti vett iga kord, kui seda kasutati. „Pott on konkreetne tõend selle kohta, kui tähtsaks pidasid muistsed hiinlased kanalisatsiooni,“ sõnas Liu.

Huvitav on see, et hoolimata tõsiasjast, et Hiinas eksisteerisid loputusega potid juba 2400 aastat tagasi, on nende puudumine Hiinas tänapäeval suureks probleemiks. Oma ametiaja alguses lubas Hiina liider Xi Jinping revolutsiooniliselt muuta riigi tualette, et parandada hügieeni maapiirkondades. Ta teatas, et „käimla probleem ei ole tühiasi, vaid oluline aspekt tsiviliseeritud linnade ja maapiirkondade rajamisel.“ 2021. aastal kutsus Xi üles edendama riigi maapiirkondades „tualetirevolutsiooni“. Ta märkis, et „tänu viimaste aastate pidevatele pingutustele puhaste tualettide loomisel on elamistingimused maapiirkondades märgatavalt paranenud“, ning rääkis „tualetirevolutsioonist“ kui olulisest ülesandest maaelanike elu parandamiseks aastani 2026. „Valitsused kõik tasandid peaksid ideaalsete ja praktiliste tulemuste saavutamiseks tegema koostööd ja täitma oma kohustusi,“ ütles Hiina juht.