REVOLUTSIOON | Eesti firma arendas välja eSIMil põhineva Mobiil-ID

Ühtlasi on SIM ja e-SIMil põhineva Mobiil-ID uuenduseks funktsioon, mis võimaldab krüpteerida ja dekrüpteerida elektroonilisi dokumente või arvutifaile info turvaliseks edastamiseks e-posti või muude sidekanalite kaudu.

B.EST Solutionsi tegevjuht ja partner Jana Krimpe ütles, et välja on töötatud terve mobiilse identiteedi halduse infrastruktuur, millega liitumisprotsessi saab teostada täielikult kasutaja enda seadmest. Kliendid saavad kasutada eSIMi kõrgeima taseme ID-turvalisuse tagamiseks alates pangakonto avamisest kuni veebipoodi sisselogimiseni välja.