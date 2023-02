105-aastane mõistatus: kes saatis Tallinna töölised enesetapurünnakule?

1918. aasta seostub tänapäeva inimestele valdavalt Eesti iseseisvuse väljakuulutamisega, kuid see aasta oli Eestis väga sündmusterohke. Paljud neist sündmustest on praeguseks suuresti unustuse hõlma langenud. Üks selliseid on lahing, mida peeti 1918. aasta 23. veebruaril 500 Tallinna punakaartlase ja Saksa vägede vahel Keila mõisa väljal. Keila lahing oli amatööride ja proffide kohtumine, selle pärast oli see väga ühepoolne ja lõppes Tallinnast tulnute kaotusega. Hiljem kuulutati see päev Punaarmee sünnipäevaks ning seda tähistatakse Venemaal ja tähistab osa meie venekeelseid kui meestepäeva, ehkki Venemaal nimetatakse seda kodumaa kaitsjate päevaks. Just siis olla toimunud punakaardi esimesed edukad kokkupõrked Saksa vägedega, kuid peale Keila lahingu pole teisi lahinguid sellest päevast teada.