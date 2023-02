Proovisõit | Kia Niro – lõpuks kohal ka täiselektrilisena

Uus täiselektriline Niro ei taha vaatamata esimesest hetkest saadaolevale pöördemomendile olla boliid, kes reisijad kiirendusel seljatoe sisse naelutab. Pigem on auto loojate eesmärgiks olnud mugavuse ja säästlikkuse kombinatsioon ning seetõttu on liikuma hakkamisel jõudu piiratud – jääb tunne nagu koguks sisepõlemismootor pöördeid, et kogu võimsus kätte saada. Samas on see pealtnäha tavaline pereauto üsnagi sobilik ka pisut nobedamaks lahkumiseks foori tagant.