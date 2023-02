Jõudis Eestisse: Land Rover Defenderi 75. juubeli eriväljalase - nagu mudelikarbist välja võetud

Masina esmamudel jõudis tõepoolest tootmisse juba 1947. aastal, Amsterdami autonäitusel toodi see avalikkuse ette 1948. aastal. Toona Series 1 nime kandnud Land Roveri mudelet kasutati peamiselt põllumajanduses, nad aitasid Suurbritanniat kui ka riigi autotööstust pärast Teist maailmasõda taas üles ehitada.

Esimeste Land Roverite roheline värvivalik tulenes tõsiasjast, et tootmisega alustati keerulisel ajal ning sõidukite loomisel najatuti suures osas sõjaväelt päritud tehnoloogiatele ja materjalidele. Autode viimistlemiseks kasutati sõjaajast üle jäänud värvi, millega algselt võõbati lennukeid ja sõjamasinaid. Värvitooni nimi oli lihtsalt heleroheline ehk Light Green ja masin nägi välja selline:

1951. aastal määras kuningas George VI Land Roveri õukonna ametlikuks autotootjaks. Esimeste Land Roverite – ning hiljem Defenderite – kasutamise traditsioon jätkus kuninganna Elizabeth II valitsemisajal, mil need saatsid kuninglikku perekonda ametlikel üritustel ja ka lõbusatel väljasõitudel maastikul.

Nüüd on kohal aga piiratud tootmisarvuga erimudel nimega Land Rover Defender 75th Limited Edition.

Selle roheline värvitoon on saanud uueks nimeks Grasmere Green (Grasmere on küla Inglismaal, mis on tuntud läheduses asuvat järve ümbritseva roheluse poolest, gres tähendab seejuures vanainglise keeles muru, mere aga järve.).

Selle kahtlematult erilise poolmati tooniga on kaetud nii auto kere kui veljed ja veljekorgidki (põrkerauad on Ceres Silver värvitoonis), armatuurlaudki auto sisemuses. Lisaks on embleem „75 Years“ kantud tagaluugile kui armatuurlaua külgedele.

Muus osas on auto loodud HSE-mudeliversiooni baasile. Kütust võtab see auto 10,2 liitrit sajale, täispaagiga on sõiduulatus enam kui 700 kilomeetrit.

Autol on 14-suunaliselt reguleeritavad Resist-polsterdusega istmed. Käigukang on kaetud Robustec ülivastupidava kangaga.