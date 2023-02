Elon Muskil oli vestlus USA valitsusega Starlinki kasutamisest Ukrainas

Ajakirjanike küsimusele, kas USA palus Elon Muskil mitte piirata Ukraina sõjaväe Starlinki kasutamist, vastas Blinken: „Noh, ma ei saa jagada ühtegi meie vestlust peale selle, et kinnitan, et oleme sellest rääkinud.“

Päev varem ütles SpaceXi president Gwynne Shotwell, et ettevõte on piiranud Ukraina sõjaväe juurdepääsu Starlinkile, et ukrainlased ei saaks seda kasutada droonide juhtimiseks. Ta selgitas, et ettevõte ei taha, et Ukraina sõjavägi kasutaks ründelöökide tarvis SpaceXi tehnoloogiat. Lepingus on väidetavalt ette nähtud seadmete kasutamise eesmärgid, mis selle välistavad.