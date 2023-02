HUUMOR TAGATOAS | ID-kaartide väljastamisprotsessis osaleja esitas riigiorganitele avalduse iseenese vastu

Selline asjade käik tekitas muidugi mustmiljon küsimust. Neist peamine: kuidas on võimalik, et kolm nädalat sai politsei- ja piirivalveameti eestvedamisel toimida protsess, mis polnud seaduslik ja mille viljad kuulusid tühistamisele?

Kus olid järelevalvajate ja protsessis osalejate silmad nii kaua? Mis seal üldse valesti läks? Kas rikkumine oli tõesti nii ränk, et väljastatud ID-kaardid tuli otsekohe tühistada – oli see ehk koguni suur turvarisk? Liiatigi oli kavatsusest Selveris ID-kaarte väljastama hakata teada antud juba möödunud aasta suve lõpus!

Asju veidi lähemalt uurides selgub, et tegelikkuses on tagajärgedega vinti taaskord veidi üle keeratud ja kogu juhtumi põhjuste seas on pisut huumoritki.