Tuvastati enam kui 50 WiFi seadet, mis segasid Tallinna ja Sürgavere ilmajaama tööd

Mõlema jaama ilmaradarid on sedavõrd tundlikud, et suudavad tuvastada iga vihmapiiska, tuuleiili ja paljusid teisi ilmastikunähtusi kogu riigis. Radari sagedused 5600–5650 MHz kattuvad aga Wi-Fi seadmete sagedustega ja see toob kaasa olukorra, kus lisaks sademetele tuvastab radar ka Wi-Fi seadmete signaale, mille tulemusena muutuvad andmed ebausaldusväärseteks.