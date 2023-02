eCarExpo tutvustab alasid, millega messil tutvuda saab

Alexela on eCar Expol kohal koduse targa ja tervikliku energialahendusega, mis hõlmab elektriautode nutilaadijaid, päikesepaneele ning akusalvestust. Elektriautode laadimislahenduse osaks võivad olla nii päikesepaneelid kui ka akusalvestus. Kui päikesepaneelid on meie portfellis juba üsna arvestatavat aega olemas, siis üha aktuaalsemaks on praegu muutumas elektrisalvestus, mis aitab kliendil elektrikuludelt säästa.